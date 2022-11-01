Не сидится спокойно. Бывший омский налоговик не признал вину и подал апелляцию

Обновилась карточка дела Владимира Репина на сайте Басманного суда Москвы. 28 октября от бывшего налоговика поступила апелляционная жалоба на решение суда о его аресте.
Ранее адвокат Репина просил выпустить подзащитного под залог в 1 млн рублей, но суд отказался выпускать подсудимого из-под стражи. Несмотря на прямо высказанные опасения суда на предыдущем слушании, бывший налоговик хочет выйти на свободу.
Суд же изначально отказал в домашнем аресте, опасаясь, что Репин может скрыться, угрожать свидетелям или уничтожить доказательства. Бывшего налоговика оставили под арестом до 17 декабря. Теперь он хочет это решение оспорить.
Напомним, Владимира Репина обвиняют в получении 10 млн рублей от генерального директора омского «Нефтегазстроймонтажа». Взятку директор дал, чтобы налоговая не включала предприятие в план выездных налоговых проверок на 2021 г.