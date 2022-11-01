Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Не сидится спокойно. Бывший омский налоговик не признал вину и подал апелляцию

1 ноября 05:48
Фото: 1MI
иллюстрация

Бывший руководитель омской налоговой не согласился с решением суда об аресте

Бывший руководитель УФНС Омской области подал апелляцию в московский суд.

Обновилась карточка дела Владимира Репина на сайте Басманного суда Москвы. 28 октября от бывшего налоговика поступила апелляционная жалоба на решение суда о его аресте.

Ранее адвокат Репина просил выпустить подзащитного под залог в 1 млн рублей, но суд отказался выпускать подсудимого из-под стражи. Несмотря на прямо высказанные опасения суда на предыдущем слушании, бывший налоговик хочет выйти на свободу.

Суд же изначально отказал в домашнем аресте, опасаясь, что Репин может скрыться, угрожать свидетелям или уничтожить доказательства. Бывшего налоговика оставили под арестом до 17 декабря. Теперь он хочет это решение оспорить.

Напомним, Владимира Репина обвиняют в получении 10 млн рублей от генерального директора омского «Нефтегазстроймонтажа». Взятку директор дал, чтобы налоговая не включала предприятие в план выездных налоговых проверок на 2021 г.

Суд отказался от залога в миллион за освобождение экс-главы омской налоговой Репина
Узнать подробнее
#Суд#Новости#Омск#Москва#Владимир Репин#Апелляция#Домашний арест#Налоги#Взятка#Дарья Зыкова
Подпишитесь
Режим повышенной готовности в Омске, скандал с Шаром Бухгольца, новогодняя экономия
Сегодня, 16:41
Омские дольщики, обманутые фирмой убитого Берга, вновь пытаются вернуть свои деньги
Сегодня, 11:31
Спустя 20 лет работы. В Омске ликвидировали роддом № 5
Сегодня, 09:23
А снег не знал и падал. Омичей ждут сильнейший ветер и мрачные будни
Сегодня, 13:15
«В резиновых сапогах только и ходить». Омичи сообщили о «затоплении» в Нефтяниках
Сегодня, 15:06
Шок. Омичи второй раз за неделю фиксируют тараканов в пирожках «Триумфа»
Сегодня, 16:10