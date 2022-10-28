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Октябрьский циклон похоронил омичей в снежной глазури

28 октября 08:43
Фото: 1MI

Омскую область резко засыплет снегом

Золотая осень сменилась бело-серой. Октябрь покрыл омичей глазурью из снега, дождя и холодов на прощание.

Как сообщила пресс-служба Обь-Иртышского метеоцентра, за прошедшие сутки в Омской области вновь прошли осадки.

Дождь, снег и мокрый снег свалились на омичей и жителей области. Наибольшее количество снега выпало в Полтавском районе. В большинстве районов установился покров высотой до 7 см. В отдельных районах наблюдалось налипание мокрого снега. Сегодня, 28 октября, циклон отправился покорять новосибирцев, а омичей ждет мороз. Ночью похолодает до -12, а днем будем греться и оттаивать при максимуме в +3. Завтра, 29 октября, снова ожидается снег на севере области.

Как обещает инфографика портала Вентускай, всю следующую неделю омичей ждет сильный ветер. Ноябрь начнется с дождя, а уже 4 ноября к дождю присоединится снег. На начало месяца также обещают температуру около 0 градусов, без особенных перепадов.

Фото: скриншот: ventusky.com
#Дарья Зыкова#Погода#Новости#Омск#Омская область#Погода в Омске#Снег#Дождь#Ветер
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