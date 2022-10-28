Дождь, снег и мокрый снег свалились на омичей и жителей области. Наибольшее количество снега выпало в Полтавском районе. В большинстве районов установился покров высотой до 7 см. В отдельных районах наблюдалось налипание мокрого снега. Сегодня, 28 октября, циклон отправился покорять новосибирцев, а омичей ждет мороз. Ночью похолодает до -12, а днем будем греться и оттаивать при максимуме в +3. Завтра, 29 октября, снова ожидается снег на севере области.