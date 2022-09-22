В список лучших заведений Сибири попали два омских ресторана

Напомним, что за последнее время в Омске закрылись два ресторана - "Без пармезана" и "Бэнто". Также, спустя год после закрытия видового ресторана «Панорама» в центре Омска на его месте открылся новый ресторан с запоминающимся названием «Семь.Ноль.Ноль».