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В список лучших заведений Сибири попали два омских ресторана

Вчера, 09:55
Фото: 1MI
Лучшими стали рестораны «Осип Терлеев» и «Рамен с уткой».

Два омских заведения вошли в список 50 лучших ресторанов Сибири. Результаты конкурса опубликовали на сайте национальной ресторанной премии WHERETOEAT.

Эксперты оценили рестораны «Осип Терлеев» и «Рамен с уткой». Отметим, что второй уже попадал в шорт-лист 2021 года. Ресторан готовит блюда паназиатской кухни. Также, в меню представлено девять видов разных раменов. 

Отметим, что из всего шорт-листа больше всего эксперты оценили рестораны Новосибирска — 16 заведений и Красноярска — 15.

Напомним, что за последнее время в Омске закрылись два ресторана - "Без пармезана" и "Бэнто". Также, спустя год после закрытия видового ресторана «Панорама» в центре Омска на его месте открылся новый ресторан с запоминающимся названием «Семь.Ноль.Ноль». 

Гастровосторг. В центре Омска на месте «Панорамы» открылся необычный ресторан
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#Ольга Цветатий#Город#Новости#Омск#Омская область#Ресторан#Шорт-лист
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