В список лучших заведений Сибири попали два омских ресторана

Два омских заведения вошли в список 50 лучших ресторанов Сибири. Результаты конкурса опубликовали на сайте национальной ресторанной премии WHERETOEAT.
Эксперты оценили рестораны «Осип Терлеев» и «Рамен с уткой». Отметим, что второй уже попадал в шорт-лист 2021 года. Ресторан готовит блюда паназиатской кухни. Также, в меню представлено девять видов разных раменов.
Отметим, что из всего шорт-листа больше всего эксперты оценили рестораны Новосибирска — 16 заведений и Красноярска — 15.
Напомним, что за последнее время в Омске закрылись два ресторана - "Без пармезана" и "Бэнто". Также, спустя год после закрытия видового ресторана «Панорама» в центре Омска на его месте открылся новый ресторан с запоминающимся названием «Семь.Ноль.Ноль».