Гастровосторг. В центре Омска на месте «Панорамы» открылся необычный ресторан

Спустя год после закрытия видового ресторана «Панорама» в центре Омска на его месте открылся новый ресторан с запоминающимся названием «Семь.Ноль.Ноль» (7.0.0). В помещениях заведения обновили интерьер, но доступ к летней веранде с панорамным видом у нового арендатора помещений остался.