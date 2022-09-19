Гастровосторг. В центре Омска на месте «Панорамы» открылся необычный ресторан

Спустя год после закрытия видового ресторана «Панорама» в центре Омска на его месте открылся новый ресторан с запоминающимся названием «Семь.Ноль.Ноль» (7.0.0). В помещениях заведения обновили интерьер, но доступ к летней веранде с панорамным видом у нового арендатора помещений остался.
Смысл названия нового заведения его владельцы объясняют так: «Днем это уютный smart casual ресторан для тех, кто не спешит и наслаждается жизнью. Вечером (ориентировочно, в семь ноль-ноль) — стильный бар…».
«Фишкой» заведения стали «высокотехнологичные» напитки и необычные сочетания вкусов в блюдах.
Напомним, ресторан «Панорама» закрылся осенью 2021 года, а за год до этого его выставляли на продажу всего за 3 млн рублей.