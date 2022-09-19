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Гастровосторг. В центре Омска на месте «Панорамы» открылся необычный ресторан

Вчера, 05:43
Фото: 1MI
иллюстрация

На месте «Панорамы» в Омске открылся новый ресторан

В ресторане с запоминающимся названием готовят «высокотехнологичные» напитки.

Спустя год после закрытия видового ресторана «Панорама» в центре Омска на его месте открылся новый ресторан с запоминающимся названием «Семь.Ноль.Ноль» (7.0.0). В помещениях заведения обновили интерьер, но доступ к летней веранде с панорамным видом у нового арендатора помещений остался.

Смысл названия нового заведения его владельцы объясняют так: «Днем это уютный smart casual ресторан для тех, кто не спешит и наслаждается жизнью. Вечером (ориентировочно, в семь ноль-ноль) — стильный бар…». 

«Фишкой» заведения стали «высокотехнологичные» напитки и необычные сочетания вкусов в блюдах.

Напомним, ресторан «Панорама» закрылся осенью 2021 года, а за год до этого его выставляли на продажу всего за 3 млн рублей. 

#Ольга Акамова#Омск#Город#Новости#Омская область#Ресторан#Еда
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