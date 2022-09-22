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Третий день подряд. Омск в очередной раз накрыли выбросы

Сегодня, 08:10
Фото: 1MI

В Омске произошли выбросы оксида азота

Выбросы оксида азота превысили норму в 1.4 раза.

Сегодня утром, 22 сентября, в паблике «Проект «Дыши» Омск» появились жалобы на выбросы. Горожане рассказали, что чувствовали сильный запах газа, гари и химии. В основном вонь ощущалась на улицах 22 Апреля, Транссибирской, Рокоссовского и Полторацкого.

В пресс-службе минприроды Омской области рассказали, что с 7:20 до 8:40 на улице Константина Заслонова (Московка) выявили превышение оксида азота в 1.4 раза. Информацию о выбросах передали в Росприроднадзор, Роспотребнадзор и Омскую межрайонную природоохранную прокуратуру.

Фото: Город55
#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Выбросы#Соцсети#Минприроды
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