Третий день подряд. Омск в очередной раз накрыли выбросы

В пресс-службе минприроды Омской области рассказали, что с 7:20 до 8:40 на улице Константина Заслонова (Московка) выявили превышение оксида азота в 1.4 раза. Информацию о выбросах передали в Росприроднадзор, Роспотребнадзор и Омскую межрайонную природоохранную прокуратуру.