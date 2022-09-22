Третий день подряд. Омск в очередной раз накрыли выбросы

Сегодня утром, 22 сентября, в паблике «Проект «Дыши» Омск» появились жалобы на выбросы. Горожане рассказали, что чувствовали сильный запах газа, гари и химии. В основном вонь ощущалась на улицах 22 Апреля, Транссибирской, Рокоссовского и Полторацкого.
В пресс-службе минприроды Омской области рассказали, что с 7:20 до 8:40 на улице Константина Заслонова (Московка) выявили превышение оксида азота в 1.4 раза. Информацию о выбросах передали в Росприроднадзор, Роспотребнадзор и Омскую межрайонную природоохранную прокуратуру.