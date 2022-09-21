Дорого и некачественно. Отремонтированные омские дороги не прошли надзорную проверку

Омская прокуратура проверила состояние семи дорог, отремонтированных по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.
В список вошли проспект Карла Маркса, улица Красный Путь, Гагарина, Тарская, Перелета, Маршала Жукова, а также Фрунзенский и Комсомольский мосты. Все оказалось не так гладко. На дорожном полотне были обнаружены многочисленные дефекты: сетки трещин, выкрашивания, выбоины и колейность. Отметим, что на ремонт было потрачено более 300 млн рублей.
Прокурор направил представление первому заместителю мэра Сергея Шелеста. Он должен доложить подрядчикам о результатах проверки, а те, в свою очередь, устранить нарушения по гарантийным обязательствам.