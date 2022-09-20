Ночью влез в окно. Омича заставили заплатить за кражу у 85-летней пенсионерки

В пресс-службе омской прокуратуры рассказали о взыскании компенсации с 24-летнего омича, который три года назад обокрал пенсионерку в деревне Берняжка Большереченского района.
Мужчина совершил преступление 17 сентября 2019 года: он выставил оконную раму в доме 82-летней пенсионерки, проник в ее дом и достал из комода 45 тыс рублей.
Большереченский районный суд признал омича виновным и приговорил к 1 году и 6 месяцам колонии строгого режима. Вдобавок к этому его обязали выплатить 45 тыс рублей пенсионерке, которой уже 85 лет.
В ведомстве отмечают, что судебный акт в силу пока не вступил.