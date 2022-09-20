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«Бабье лето» в Омске принесло дешевые билеты на теплоход

Вчера, 09:18
Фото: 1MI

В Омске на время потепления возобновили рейсы теплоходов

Теплоходы будут ходить по плавающему расписанию, а купить билет на рейс можно с большой скидкой.

В паблике «Омский теплоход» появилось расписание последних рейсов прогулочного теплохода «Москва». Перед похолоданием теплоходы на время отменили, но с приходом потепления рейсы на несколько дней возобновили.

«Подарок от речников и омского речного порта для омичей в это теплое „бабье лето“ — прогулочные рейсы вернулись», — сообщается в сообществе «Омский теплоход».

Отмечается, что продаваться билеты будут на самом теплоходе с 50%-й скидкой. Так, взрослый билет будет стоить 200 рублей, детский — 100 рублей.

Пока рейсы запланированы на вторник, четверг и пятницу с 13:00 часов. Отмечается, что расписание плавающее, в зависимости от того, сколько пассажиров наберется на рейс. Продолжительность рейса по-прежнему составит 1 час.

#Ольга Акамова#Омск#Общество#Город#Новости#Омская область#Теплоход
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