«Бабье лето» в Омске принесло дешевые билеты на теплоход

В паблике «Омский теплоход» появилось расписание последних рейсов прогулочного теплохода «Москва». Перед похолоданием теплоходы на время отменили, но с приходом потепления рейсы на несколько дней возобновили.
«Подарок от речников и омского речного порта для омичей в это теплое „бабье лето“ — прогулочные рейсы вернулись», — сообщается в сообществе «Омский теплоход».
Отмечается, что продаваться билеты будут на самом теплоходе с 50%-й скидкой. Так, взрослый билет будет стоить 200 рублей, детский — 100 рублей.
Пока рейсы запланированы на вторник, четверг и пятницу с 13:00 часов. Отмечается, что расписание плавающее, в зависимости от того, сколько пассажиров наберется на рейс. Продолжительность рейса по-прежнему составит 1 час.