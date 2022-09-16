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В Омске бесплатно выступит экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова

16 сентября 10:16
Фото: 1MI
Девушку пригласили на мероприятие в бьюти-магазине.

Певицу Анну Седокову пригласили на бьюти-мероприятие в один из магазинов в ТЦ «Триумф» в Омске. Завтра, 17 сентября, девушка выступит перед посетителями, а позже пообщается с омичами и даже сделает с ними фото.

Организаторы мероприятия организовали смс-рассылку. В сообщении организаторов отмечается, что певица выступит в 17:00 часов. Вход на выступление, как и в магазин, будет свободным.

Отметим, что месяц назад, 20 августа, похожее мероприятие провела певица Ольга Бузова. Бьюти-праздник прошел в одном из магазинов в ТЦ «Мега». После мероприятия Бузовой вручили сувениры от омского «Авангарда» и пригласили на первый матч на новой «Арене Омск».

#Ольга Акамова#Омск#Общество#Новости#Омская область#Анна Седокова#Бьюти#Косметика#Концерт#Выступление
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