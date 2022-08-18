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Телеведущая Ольга Бузова посетит бьюти-праздник в омской «Меге»

Вчера, 15:34
Фото: 1MI
Гости смогут пообщаться с певицей и сделать селфи.

В Омск приедет известная телеведущая и певица Ольга Бузова. Один из магазинов косметики 20 августа проведет бьюти-праздник в ТЦ «Мега», на который пригласят певицу.

«Приходите на бесплатное мероприятие. Будет public talk и с популярной певицей можно будет сделать селфи», — написали представители магазина.

Напомним, в 2019 году Бузова заявила о желании стать талисманом «Авангарда», обещала посвятить песню «ястребам» и дать бесплатный концерт, если «Авангард» выиграет чемпионат (в тот год омичи проиграли). Правда, дружба с омским клубом продлилась недолго, с 2020 года певица и «Авангард» не проявляли взаимного интереса. А на открытие новой арены в Омске пригласили актрису Наталью Земцову.

#Ольга Цветатий#Общество#Новости#Омск#Косметика#Мероприятие#Ведущая
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