Телеведущая Ольга Бузова посетит бьюти-праздник в омской «Меге»

Напомним, в 2019 году Бузова заявила о желании стать талисманом «Авангарда», обещала посвятить песню «ястребам» и дать бесплатный концерт, если «Авангард» выиграет чемпионат (в тот год омичи проиграли). Правда, дружба с омским клубом продлилась недолго, с 2020 года певица и «Авангард» не проявляли взаимного интереса. А на открытие новой арены в Омске пригласили актрису Наталью Земцову.