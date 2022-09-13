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Тепло пошло. В Омской области стартовал отопительный сезон

13 сентября 12:03
Фото: 1MI

В двух районах Омской области начался отопительный сезон

Пока решение приняли в двух районах, на очереди еще один.

В Нижнеомском и Тевризском районах Омской области накануне, 12 сентября, подключили отопление. Там тепло запустили не только в больницы, школы и детские сады, но и в жилые дома, сообщил НГС55Министр ЖКХ и энергетики Омской области Владимир Шнипко подтвердил Городу55 эту информацию, а также рассказал, что следом планируют включить отопление в Любинском районе.

«По предварительной информации, с 16 сентября начнется отопительный период в Любинском районе. Пока это не точно. Окончательное решение будет принято, когда к нам поступит нормативно-правовой акт»,  — пояснил Городу55 Владимир Шнипко. 

По его словам, районы сами предоставляют в министерство данные о том, когда начнут отопительный период. Пока постановления прислали только Нижнеомский и Тевризский районы, Любинский собирается это сделать, по другим районам данных нет. В Омске также еще не приняли соответствующее решение, отметил Шнипко.

Отметим, по существующим в России нормативам, отопительный сезон начинается в том случае, если температура не выше +8 градусов тепла держится как минимум пять суток подряд. В Омске по прогнозу погоды ближайшие дни будут не такими холодными, ожидается даже жара, так что со включением отопления, вероятно, пока повременят.

В мэрии рассказали о сроках начала отопительного сезона в Омске
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#Ольга Цветатий#Общество#Новости#Омск#Омская область#Отопление#Отопительный сезон
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