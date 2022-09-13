По его словам, районы сами предоставляют в министерство данные о том, когда начнут отопительный период. Пока постановления прислали только Нижнеомский и Тевризский районы, Любинский собирается это сделать, по другим районам данных нет. В Омске также еще не приняли соответствующее решение, отметил Шнипко.