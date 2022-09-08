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В мэрии рассказали о сроках начала отопительного сезона в Омске

8 сентября 12:03
Пока еще температура недостаточно низкая, чтобы включать тепло.

В Омске стабильно установилась осенняя погода, и несмотря на то, что еще неделю назад стояла 30-градусная жара, теперь жители заговорили о начале отопительного сезона. В пресс-службе мэрии прокомментировали сроки запуска тепла.

В этом году будет без неожиданностей, тепло подадут в рамках нормативов.

«Как только в регионе установится устойчивая прохладная погода, будет принято решение о начале отопительного сезона и начнется подключение социальных объектов», — ответили в мэрии NGS55.

Отметим, по существующим в России нормативам, отопительный сезон начинается в том случае, если температура не выше восьми градусов тепла держится как минимум пять суток подряд. Обычно в Омске этот момент наступает во второй половине сентября.

В прошлом году отопительный сезон начался 16 сентября, но это очень ранний срок. В этом сентябре, по прогнозам, в начале третьей декады месяца будет потепление до +20 градусов.

Отопительный сезон в Омске. Когда омичам ждать тепла в квартирах
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#Екатерина Чаплинская#Общество#Омск#Отопительный сезон#Отопление
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