В Омске стабильно установилась осенняя погода, и несмотря на то, что еще неделю назад стояла 30-градусная жара, теперь жители заговорили о начале отопительного сезона. В пресс-службе мэрии прокомментировали сроки запуска тепла.
В этом году будет без неожиданностей, тепло подадут в рамках нормативов.
«Как только в регионе установится устойчивая прохладная погода, будет принято решение о начале отопительного сезона и начнется подключение социальных объектов», — ответили в мэрии NGS55.
Отметим, по существующим в России нормативам, отопительный сезон начинается в том случае, если температура не выше восьми градусов тепла держится как минимум пять суток подряд. Обычно в Омске этот момент наступает во второй половине сентября.
В прошлом году отопительный сезон начался 16 сентября, но это очень ранний срок. В этом сентябре, по прогнозам, в начале третьей декады месяца будет потепление до +20 градусов.