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Бабье лето в Омске обещает быть экстремально коротким

8 сентября 10:09
Фото: 1MI

Синоптики спрогнозировали даты бабьего лета в Омске

Ожидается, что теплая погода выпадет на выходные дни под конец месяца.

Согласно долгосрочному прогнозу «Гисметео», бабье лето ожидается лишь в конце сентября и всего на три-четыре дня. В следующую субботу, 17 сентября, температура воздуха поднимется от +17 до +20 градусов. В воскресенье, 18 сентября, прогнозируют до +21 градуса. В понедельник до +22 градусов днем. Во вторник уже +17 градусов.

В целом сентябрь обещает быть холодным и промозглым. На следующей неделе ожидается от +13 до +15 градусов, будет пасмурно и дождливо вплоть до выходных.

В конце месяца, после короткого потепления, снова обещают холод. Температура воздуха будет колебаться от +7 до +14 градусов, во многие дни прогнозируют дожди. Если верить данным «Гисметео», то 22 сентября возможен первый снег.

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