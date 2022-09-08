Бабье лето в Омске обещает быть экстремально коротким

Согласно долгосрочному прогнозу «Гисметео», бабье лето ожидается лишь в конце сентября и всего на три-четыре дня. В следующую субботу, 17 сентября, температура воздуха поднимется от +17 до +20 градусов. В воскресенье, 18 сентября, прогнозируют до +21 градуса. В понедельник до +22 градусов днем. Во вторник уже +17 градусов.
В целом сентябрь обещает быть холодным и промозглым. На следующей неделе ожидается от +13 до +15 градусов, будет пасмурно и дождливо вплоть до выходных.
В конце месяца, после короткого потепления, снова обещают холод. Температура воздуха будет колебаться от +7 до +14 градусов, во многие дни прогнозируют дожди. Если верить данным «Гисметео», то 22 сентября возможен первый снег.