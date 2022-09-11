Снести нельзя восстановить. Какие дома признали аварийными в Омске

Еще несколько жилых домов в Омске признали аварийными и подлежащими сносу. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.
В день обрушения стены дома на 20-го Партсъезда, 53 межведомственная комиссия проводила оценку других жилых помещений. Так, 12 августа список аварийных строений пополнили три объекта. Один из них даже находится в том же — Советском — округе, что и обрушившаяся многоэтажка. Речь о частном доме № 23 по улице Трактовая в микрорайоне «Береговой». Он был построен из дерева, имеет один этаж.
Также аварийным признали дом № 4 по улице Сибирская. Это жилая двухтажка с одним подъездом в Кировском округе.
Комиссия выдала заключение о сносе и на здание № 120 по улице Инженерная. Оно тоже находится на Левобережье. Жилой двухэтажный дом был построен в 1959 году.
Жителей всех трех объектов обязаны переселить в безопасные и комфортные помещения. Срок — до 31 декабря 2029 года.
Контролировать деятельность обязали директора депстроя Сергея Козубовича. Мэр Омска Сергей Шелест подписал постановление 5 сентября 2022 года.
О громком скандале — обрушении стены на 20-го Партсъезда — можно прочитать ниже: