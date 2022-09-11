Снести нельзя восстановить. Какие дома признали аварийными в Омске

В день обрушения стены дома на 20-го Партсъезда, 53 межведомственная комиссия проводила оценку других жилых помещений. Так, 12 августа список аварийных строений пополнили три объекта. Один из них даже находится в том же — Советском — округе, что и обрушившаяся многоэтажка. Речь о частном доме № 23 по улице Трактовая в микрорайоне «Береговой». Он был построен из дерева, имеет один этаж.