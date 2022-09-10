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Омичи пойдут на избирательные участки под дождем и ветром

10 сентября 09:49
Фото: 1MI

В день выборов в Омске ожидаются сильный ветер и дожди

В областном ГУ МЧС России жителей предупредили о возможных авариях и ЧП.

В день выборов, 11 сентября, омичей настигнет неблагоприятная погода. Синоптики Обь-Иртышского УГМС сообщили, что в Омскую область придут обильные осадки и сильный ветер. Ночью возможны заморозки от -1 до -6 градусов. Температура воздуха днем будет от +11 до +16 градусов. Местами пройдет дождь, а порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. В пресс-службе областного ГУ МЧС России жителей предупредили, что в такую непогоду могут возникнуть аварии и ЧП.

«Избегайте нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами, не паркуйте вблизи них автомобили. Не оставляйте детей без присмотра. В свою очередь всем жителям необходимо быть осмотрительнее в обращении с любыми источниками открытого огня, не бросать непотушенных спичек и окурков», — отметили в ведомстве.

В понедельник, 12 сентября, ночная температура будет колебаться от +2 до +7 градусов, также возможны заморозки от -1 до -6 градусов. Днем потеплеет максимум до +15 градусов. Дождя в этот день уже не ожидается.

Во вторник, 13 сентября, ночью также могут настигнуть заморозки от -1 до -6 градусов. Температура днем сохранится до +16 градусов.

#Ольга Цветатий#Погода#Новости#Омск#Омская область#Прогноз погоды#ЧП#Ветер#Дождь
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