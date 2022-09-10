Омичи пойдут на избирательные участки под дождем и ветром

В день выборов, 11 сентября, омичей настигнет неблагоприятная погода. Синоптики Обь-Иртышского УГМС сообщили, что в Омскую область придут обильные осадки и сильный ветер. Ночью возможны заморозки от -1 до -6 градусов. Температура воздуха днем будет от +11 до +16 градусов. Местами пройдет дождь, а порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. В пресс-службе областного ГУ МЧС России жителей предупредили, что в такую непогоду могут возникнуть аварии и ЧП.