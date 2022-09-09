Омич пойдет под суд за унижение женщин в интернете

Весьма необычное дело придется рассматривать судье Октябрьского районного суда города Омска. 52-летний подсудимый будет отвечать перед законом за унижение женщин.
«По версии следствия, в декабре 2021 года фигурант уголовного дела, разместил пост в социальной сети «ВКонтакте», содержащий фразы, унижающие женщин», – пояснили в прокуратуре Омской области.
При этом в октябре того же года обвиняемый уже привлекался к административной ответственности за посты в социальных сетях, которые разжигали ненависть и вражду по национальному признаку. Собственно, потому во второй раз омичу придется отвечать перед судом уже по уголовной статье.
Сам подсудимый во время следствия полностью признал вину в инкриминируемых деяниях.