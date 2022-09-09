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Омич пойдет под суд за унижение женщин в интернете

9 сентября 03:53
Фото: 1MI
Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за разжигание ненависти, но по национальному признаку.

Весьма необычное дело придется рассматривать судье Октябрьского районного суда города Омска. 52-летний подсудимый будет отвечать перед законом за унижение женщин.

«По версии следствия, в декабре 2021 года фигурант уголовного дела, разместил пост в социальной сети «ВКонтакте», содержащий фразы, унижающие женщин», – пояснили в прокуратуре Омской области.

При этом в октябре того же года обвиняемый уже привлекался к административной ответственности за посты в социальных сетях, которые разжигали ненависть и вражду по национальному признаку.  Собственно, потому во второй раз омичу придется отвечать перед судом уже по уголовной статье.

Сам подсудимый во время следствия полностью признал вину в инкриминируемых деяниях.

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Уголовное дело#Прокуратура Омской области#Унижение#Женщина
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