Согласно существующим в России нормативам, отопительный сезон начинается в том случае, если температура не выше восьми градусов тепла держится как минимум пять суток подряд. Традиционно в Омске этот момент наступает во второй половине сентября. В 2021 году тепло начало поступать в дома 16 сентября. Соответственно в 2022 году уже к 15 сентября все жилые дома и объекты социальной сферы в городе должны получить паспорта готовности к подключению отопления. Параллельно ведётся подготовка котельных к подаче тепла.
Кстати, в августе губернатор Омской области Александр Бурков поручил разработать систему поощрения муниципалитетов, которые из года в год успешно защищают паспорта готовности, не имеют просроченной задолженности перед поставщиками топлива и благополучно, без сбоев в отоплении, проходят зиму.
Подключение всего города в один день невозможно по техническим причинам. Существует определённая очерёдность подключения. Сначала тепло подаётся в детские сады, школы и больницы; потом – в жилые дома, общежития и вузы, а в последнюю очередь – на коммерческие и промышленные объекты, то есть в офисы, в торговые центры, на заводы. Как правило, в течение двух недель тепло начинает поступать во все дома Омска.
Существуют чёткие нормативы на этот счёт. В комнатах и на кухне температура не должна опускаться ниже 18 градусов тепла, а в угловых квартирах – ниже 20 градусов. В санузлах она должна составлять как минимум 25 градусов, на лестничных площадках – 16, в шахте лифта – пять градусов тепла.
Если этот норматив нарушается, собственник жилплощади вправе требовать перерасчёта. За каждый час снижения температурного показателя больше, чем на четыре градуса, ежемесячный тариф на тепло может быть снижен на 0,15%. Впрочем, положительный для потребителя исход дела возможен, только если специальная комиссия проведёт замеры и составит акт с фиксацией нарушений.
Теоретически снабжающая организация имеет право делать перерывы в подаче тепла на срок до 24 часов, если это нужно для ремонта, но и тут есть чёткие ограничения.
Поставщик может отключить отопление на 16 часов, если температура в комнате снизилась не ниже, чем до 12 градусов; на восемь часов, если она снизилась до 10-12 градусов; на четыре часа, если похолодало до 8 -10 градусов.
Все вопросы, связанные с отоплением, можно задавать сотрудникам «Центра по приёму обращений граждан по всем вопросам, связанным с качеством предоставляемых услуг жилищно-коммунальным хозяйством». Позвонить туда можно по короткому номеру 004. В этот центр можно направлять и жалобы, связанные с возможными нарушениями.