Подключение всего города в один день невозможно по техническим причинам. Существует определённая очерёдность подключения. Сначала тепло подаётся в детские сады, школы и больницы; потом – в жилые дома, общежития и вузы, а в последнюю очередь – на коммерческие и промышленные объекты, то есть в офисы, в торговые центры, на заводы. Как правило, в течение двух недель тепло начинает поступать во все дома Омска.