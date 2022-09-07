Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Омске неуправляемый грузовик сбил водителя и въехал в столб

7 сентября 03:34
Фото: Скрин с паблика "Инцидент Омск"
Инцидент произошел на Комсомольском мосту в центре города.

В УГИБДД по Омской области обнародовали некоторые подробности аварии на Комсомольском мосту в Омске, где поздно вечером во вторник, 6 сентября, грузовик въехал в столб. 

«Предварительно, 34-летний водитель автомобиля DAF остановился на спуске с моста из-за поломки. Пока мужчина осматривал транспортное средство снизу и пытался его отремонтировать , грузовик начал катиться», – пояснили Городу55 в региональной Госавтоинспекции. 

Неуправляемый автомобиль зацепил водителя, проехал некоторое расстояние и въехал в пешеходное ограждение и столб. 

В результате инцидента омич получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, рвано-ушибленную рану головы, ушибы и многочисленные ссадины. Пострадавший был госпитализирован в одну из городских больниц. 

По факту этого инцидента сейчас проводится проверка. 

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Полиция#ЧП#ДТП#Авария
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10