В Омске неуправляемый грузовик сбил водителя и въехал в столб

В УГИБДД по Омской области обнародовали некоторые подробности аварии на Комсомольском мосту в Омске, где поздно вечером во вторник, 6 сентября, грузовик въехал в столб.
«Предварительно, 34-летний водитель автомобиля DAF остановился на спуске с моста из-за поломки. Пока мужчина осматривал транспортное средство снизу и пытался его отремонтировать , грузовик начал катиться», – пояснили Городу55 в региональной Госавтоинспекции.
Неуправляемый автомобиль зацепил водителя, проехал некоторое расстояние и въехал в пешеходное ограждение и столб.
В результате инцидента омич получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, рвано-ушибленную рану головы, ушибы и многочисленные ссадины. Пострадавший был госпитализирован в одну из городских больниц.
По факту этого инцидента сейчас проводится проверка.