В Омской области комбайн перемолотил 24-летнего парня

В Нижнеомском районе Омской области следователи СК инициировали проверку из-за гибели 24-летнего жителя села Хомутинка. Парень попал в работающий комбайн.
«По предварительным данным, около 19 часов 3 сентября в поле потерпевший по неосторожности попал в жатку работающего комбайна», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
От полученных травм молодой человек скончался в больнице.
Отметим, что в тот же день в Одесском районе, как ранее сообщал Город55, 42-летний механизатор из местного КФХ чистил барабан жатки комбайна и лишился части ноги.