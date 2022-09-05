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В Омской области комбайн перемолотил 24-летнего парня

5 сентября 12:35
За один день это уже второй несчастный случай на уборке урожая.

В Нижнеомском районе Омской области следователи СК инициировали проверку из-за гибели 24-летнего жителя села Хомутинка. Парень попал в работающий комбайн. 

«По предварительным данным, около 19 часов 3 сентября в поле потерпевший по неосторожности попал в жатку работающего комбайна», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области. 

От полученных травм молодой человек скончался в больнице.

Отметим, что в тот же день в Одесском районе, как ранее сообщал Город55, 42-летний механизатор из местного КФХ чистил барабан жатки комбайна и лишился части ноги.

#Общество#Происшествия#Новости#Омская область#ЧП#Авария#Уборка зерновых#Несчастный случай#Следственный комитет#Василий Попов
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