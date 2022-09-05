В Омской области комбайн оставил механизатора без ноги

О пострадавшем медики рассказали силовикам, которые побеседовали с пациентом и выяснили, что мужчина работает механизатором в КФХ «Леонов С.А». В тот день он чистил барабан жатки комбайна и в какой-то момент механизм внезапно пришел в движение.