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В Омской области комбайн оставил механизатора без ноги

5 сентября 11:06
Фото: 1MI
По данным силовиков, все произошло во время чистки барабана жатки.

В Омской области силовики разбираются во всех обстоятельствах несчастного случая, в котором серьезно пострадал 42-летний механизатор из села Одесское. 

«В субботу, 3 сентября, около 23:30 в Одесскую ЦРБ был доставлен мужчина с неполной ампутацией левой голени», - сообщил Городу55 источник в экстренных службах региона. 

О пострадавшем медики рассказали силовикам, которые побеседовали с пациентом и выяснили, что мужчина работает механизатором в КФХ «Леонов С.А». В тот день он чистил барабан жатки комбайна и в какой-то момент механизм внезапно пришел в движение. 

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омская область#ЧП#Авария#Несчастный случай#Уборка зерновых
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