В Омской области комбайн оставил механизатора без ноги

В Омской области силовики разбираются во всех обстоятельствах несчастного случая, в котором серьезно пострадал 42-летний механизатор из села Одесское.
«В субботу, 3 сентября, около 23:30 в Одесскую ЦРБ был доставлен мужчина с неполной ампутацией левой голени», - сообщил Городу55 источник в экстренных службах региона.
О пострадавшем медики рассказали силовикам, которые побеседовали с пациентом и выяснили, что мужчина работает механизатором в КФХ «Леонов С.А». В тот день он чистил барабан жатки комбайна и в какой-то момент механизм внезапно пришел в движение.