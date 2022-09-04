Омичи пожаловались на плохое благоустройство детских площадок

Теперь же омичи указывают на недоработки исполнителя. «Половина площадки засыпали песком, при ветре он летит в глаза, в окна, на территорию детского сада. На лавочках сидеть невозможно», — возмутилась местная жительница. Также указано, что не завершен монтаж спортивных тренажеров: нет ручек, отбойников, сидушек. Часть объектов просто не закреплена, сказано в посте. Какие-то части отсутствуют, например, две качели, один тренажер, живая изгородь. Все недочеты омичи зафиксировали. А в соцсетях еще и фото выложили.