Омичи пожаловались на плохое благоустройство детских площадок

Горожане пожаловались в социальных сетях на качество реализации программы «Формирование комфортной городской среды». Пост опубликовали в сообществе «ЧП Омск».
На территории между домами № 20 по улице 28-я Северная и № 189 по улице Осоавиахимовская должны были установить детскую спортивную площадку и малые архитектурные формы, оборудовать дорожки. Согласно данным на сайте мэрии, эту микротерриторию для благоустройства отобрали сами омичи в голосовании 2021 года. Всего в Центральном округе планировалось обновить 15 объектов. Подрядчик — ИП Маракян Д. С. — к работе приступил 15 апреля этого года. Стоимость проекта по контракту — 38,3 миллиона рублей.
Теперь же омичи указывают на недоработки исполнителя. «Половина площадки засыпали песком, при ветре он летит в глаза, в окна, на территорию детского сада. На лавочках сидеть невозможно», — возмутилась местная жительница. Также указано, что не завершен монтаж спортивных тренажеров: нет ручек, отбойников, сидушек. Часть объектов просто не закреплена, сказано в посте. Какие-то части отсутствуют, например, две качели, один тренажер, живая изгородь. Все недочеты омичи зафиксировали. А в соцсетях еще и фото выложили.
В комментариях под постом на ситуацию отреагировали другие жители города. Нашлось много недовольных. «Недоделанные, непродуманные детские игровые площадки, некачественные спортивные, неубранный мусор после подрядчика — это уже стало визитной карточкой города», — высказался один из пользователей соцсети. Осведомленные горожане поделились опытом благоустройства в других городах, где для покрытия детских площадок песок не используют.
Жалобу омички заметили и чиновники. Под постом появился комментарий с официального аккаунта мэрии: «В настоящее время объект ещё не сдан в эксплуатацию, приносим извинения за неудобства. Подрядчик обязан устранить все недостатки, привести в порядок территорию, в ином случае комиссия не примет объект и работы не оплатят».