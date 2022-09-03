В Омской области после ДТП с переворотом погибла женщина-водитель

В Омском районе госавтоинспекторы инициировали проверку из-за смертельного ДТП, которое унесло жизнь 44-летней женщины.
«Предварительно установлено, что в субботу, 3 сентября, около 20:30 на 36 километре трассы Омск-Муромцево водитель-женщина за рулем «ВАЗ-2109» не справилась с управлением, слетела с дороги в кювет, после чего автомобиль перевернулся», – сообщили Городу55 в УИБДД по Омской области.
От полученных травм омичка погибла на месте происшествия. Сейчас выясняются все обстоятельства этого инцидента.