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В Омской области после ДТП с переворотом погибла женщина-водитель

3 сентября 17:57
Фото: УИБДД по Омской области
По информации силовиков, авария произошла на трассе Омск – Муромцево.

В Омском районе госавтоинспекторы инициировали проверку из-за смертельного ДТП, которое унесло жизнь 44-летней женщины. 

«Предварительно установлено, что в субботу, 3 сентября, около 20:30 на 36 километре трассы Омск-Муромцево водитель-женщина за рулем «ВАЗ-2109» не справилась с управлением, слетела с дороги в кювет, после чего автомобиль перевернулся», – сообщили Городу55 в УИБДД по Омской области. 

От полученных травм омичка погибла на месте происшествия. Сейчас выясняются все обстоятельства этого инцидента. 

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Полиция#ДТП#ЧП#Авария
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