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Для жизни и работы. В Омскую область переехали 2 тыс соотечественников

25 августа 07:36
Фото: 1MI

В Омскую область в 2022 году переселились 2 тыс человек

Люди переезжали из других регионов России и даже из-за границы.

В министерстве труда и соцразвития Омской области рассказали о переселении в регион порядка 2 тыс человек. Все они прибыли в Омскую область по программе переселения соотечественников.

Средний возраст переселенцев — около 30 лет, 87% из прибывших в регион имеют высшее образование, еще 12% человек — студенты, которые решили связать свою жизнь с регионом. Отмечается, что среди переселенцев есть и предприниматели, которые готовятся открыть на территории региона собственный бизнес.

В минтруда отметили, что по программе переселения в Омскую область согласились переехать 8 жителей Украины, Донецкой и Луганской народных республик: «Предусмотренные региональной программой меры социальной поддержки помогут им в вопросах обустройства и процессе ускоренного оформления гражданства», — отметили в ведомстве.

Программа переселения будет действовать до 2025 года, ее участникам полагаются выплаты и помощь в трудоустройстве на территории региона.

Отметим, миграционная динамика в регионе тем не менее остается отрицательной. По данным Омскстата на первую половину 2022 года, в Омскую область прибыло около 14 тыс человек, выбыло - 18.4 тыс. Миграционная убыль составила -4387.

#Ольга Акамова#Город#Новости#Работа#Трудовая#Население#Омск
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