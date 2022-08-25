В министерстве труда и соцразвития Омской области рассказали о переселении в регион порядка 2 тыс человек. Все они прибыли в Омскую область по программе переселения соотечественников.
Средний возраст переселенцев — около 30 лет, 87% из прибывших в регион имеют высшее образование, еще 12% человек — студенты, которые решили связать свою жизнь с регионом. Отмечается, что среди переселенцев есть и предприниматели, которые готовятся открыть на территории региона собственный бизнес.
В минтруда отметили, что по программе переселения в Омскую область согласились переехать 8 жителей Украины, Донецкой и Луганской народных республик: «Предусмотренные региональной программой меры социальной поддержки помогут им в вопросах обустройства и процессе ускоренного оформления гражданства», — отметили в ведомстве.
Программа переселения будет действовать до 2025 года, ее участникам полагаются выплаты и помощь в трудоустройстве на территории региона.
Отметим, миграционная динамика в регионе тем не менее остается отрицательной. По данным Омскстата на первую половину 2022 года, в Омскую область прибыло около 14 тыс человек, выбыло - 18.4 тыс. Миграционная убыль составила -4387.