Средний возраст переселенцев — около 30 лет, 87% из прибывших в регион имеют высшее образование, еще 12% человек — студенты, которые решили связать свою жизнь с регионом. Отмечается, что среди переселенцев есть и предприниматели, которые готовятся открыть на территории региона собственный бизнес.