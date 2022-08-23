Финишная прямая. Крытый каток у Советского парка в Омске достроили на 85%

Сейчас в здании уже смонтирован огнезащитный слой на 3-х блоках катка, вскоре начнется работа 4-м блоке. Уже устроена электрощитовая, завершаются внутренние отделочные работы, рабочие приступили к монтажу огнезащитного теплоизоляционного слоя на металлические конструкции. На объекте продолжается устройство систем водопровода и водоотвода. Также уже ведутся работы по благоустройству территории и обустройство наружного освещения.