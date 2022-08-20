Врезался в березу. На трассе в Омской области случилось жуткое ДТП с погибшим

В УМВД России по Омской области рассказали подробности жуткой аварии с внедорожником, которая случилась на трассе в Азовском районе в субботу, 20 августа, около 10:20 часов.
Известно, что 47-летний водитель Lifan ехал по трассе Челябинск-Новосибирск, и в районе 792 километра не справился с управлением. Машина съехала в кювет, где врезалась в березу. После этого машина опрокинулась на правый бок.
Водитель авто скончался на месте, двух пассажиров машины доставили в медучреждение, их личности устанавливаются. Проводится проверка, добавили в полиции.