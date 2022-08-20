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Врезался в березу. На трассе в Омской области случилось жуткое ДТП с погибшим

20 августа 09:30
Фото: 55.мвд.рф

На трассе в Омской области внедорожник врезался в березу

Один человек погиб, еще двое оказались в больнице.

В УМВД России по Омской области рассказали подробности жуткой аварии с внедорожником, которая случилась на трассе в Азовском районе в субботу, 20 августа, около 10:20 часов.

Известно, что 47-летний водитель Lifan ехал по трассе Челябинск-Новосибирск, и в районе 792 километра не справился с управлением. Машина съехала в кювет, где врезалась в березу. После этого машина опрокинулась на правый бок.

Водитель авто скончался на месте, двух пассажиров машины доставили в медучреждение, их личности устанавливаются. Проводится проверка, добавили в полиции.

Фото: 55.мвд.рф
#Ольга Акамова#ДТП#Омск#Общество#Новости#Омская область#Авария#Смертельная авария#Разбилась машина
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