Губернатор Бурков открыл ДК, отремонтированный по нацпроекту в Большереченском районе

Губернатор Омской области побывал на открытии дома культуры в селе Могильно-Посельское Большереченского района. Здание отремонтировали в рамках национального проекта «Культура».
В здании отремонтировали фасад, заменили крышу, привели в порядок внутренние помещения, в том числе библиотеку. В зрительном зале установили 150 новых кресел, современное звуковое и световое оборудование. На капитальный ремонт и оснащение сельского дома культуры потратили более 11 млн рублей.
«Могильно-Посельский Дом культуры был построен полвека назад. Благодаря нацпроекту „Культура“, инициированному нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, стало возможным подарить ему второе рождение. За последние несколько лет по нацпроекту в Омской области капитально отремонтировали более 100 объектов культуры. Это сельские дома культуры, библиотеки и школы искусств. Эту работу мы продолжим и в следующем году», — подчеркнул Александр Бурков и пожелал работникам обновленного ДК творческих успехов.