Губернатор Бурков открыл ДК, отремонтированный по нацпроекту в Большереченском районе

В здании отремонтировали фасад, заменили крышу, привели в порядок внутренние помещения, в том числе библиотеку. В зрительном зале установили 150 новых кресел, современное звуковое и световое оборудование. На капитальный ремонт и оснащение сельского дома культуры потратили более 11 млн рублей.