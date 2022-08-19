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Губернатор Бурков открыл ДК, отремонтированный по нацпроекту в Большереченском районе

19 августа 12:17
Фото: omskportal.ru
Дом культуры после капремонта открылся в селе Могильно-Посельское Большереченского района.

Губернатор Омской области побывал на открытии дома культуры в селе Могильно-Посельское Большереченского района. Здание отремонтировали в рамках национального проекта «Культура».

В здании отремонтировали фасад, заменили крышу, привели в порядок внутренние помещения, в том числе библиотеку. В зрительном зале установили 150 новых кресел, современное звуковое и световое оборудование. На капитальный ремонт и оснащение сельского дома культуры потратили более 11 млн рублей.

«Могильно-Посельский Дом культуры был построен полвека назад. Благодаря нацпроекту „Культура“, инициированному нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, стало возможным подарить ему второе рождение. За последние несколько лет  по нацпроекту в Омской области капитально отремонтировали более 100 объектов культуры. Это сельские дома культуры, библиотеки и школы искусств. Эту работу мы продолжим и в следующем году»,  — подчеркнул Александр Бурков и пожелал работникам обновленного ДК творческих успехов.
#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Омск#Александр Бурков#ДК#Дом культуры#Ремонт#Нацпроект#Касается каждого
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