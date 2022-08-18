«Ждем, когда рухнет». В Омске еще один дом оказался в шаге от разрушения

В паблике «Инцидент Омск» появилась еще одна жалоба из-за аварийного дома в Нефтяниках. На этот раз опасным омичи посчитали дом на улице Химиков, 57. Как оказалось, четырехэтажка даже старше дома на улице 20 Партсъезда — она была построена в 1964 году, на два года раньше, чем полуразрушенное общежитие.
На снимках, которыми жильцы поделились в сообществе, видно, что под самой крышей и по линии окон начала разрушаться кирпичная кладка. При этом, в отличие от дома на Партсъезда, в этом месте не находятся санузлы или душевые комнаты.
«Ждем, когда рухнет очередное здание, чтобы его задним числом по суду признать аварийным?» — вопрошает автор записи.
Согласно данным Регионального Фонда капремонта, в доме должны провести ремонт фасада и подвала в 2023 году, а ремонт инженерных систем запланирован только на 2035 год. Процент оплаты взносов по дому составляет всего 34%: омичи заплатили только треть от начисленных взносов на капремонт.