«Ждем, когда рухнет». В Омске еще один дом оказался в шаге от разрушения

В паблике «Инцидент Омск» появилась еще одна жалоба из-за аварийного дома в Нефтяниках. На этот раз опасным омичи посчитали дом на улице Химиков, 57. Как оказалось, четырехэтажка даже старше дома на улице 20 Партсъезда — она была построена в 1964 году, на два года раньше, чем полуразрушенное общежитие.