Добавим, что на этой неделе в Кировском округе Омска из-за работ на насосной станции отключали водоснабжение практически во всем городе. Однако работы удалось провести быстрее запланированного, а благодаря резерву воду отключили лишь в некоторых домах. При этом кое-где воду отключили раньше объявленного срока. В соцсетях омичи вели перекличку, у кого вода есть и у кого ее отключили.