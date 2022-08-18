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Новый ремонт. В Омске снова обещают на сутки отключить всю воду

Вчера, 14:23
Фото: 1MI

В одном из районов Омска снова пообещали отключить холодную и горячую воду

Отключение запланировано на следующую неделю.

Жителям Чкаловского поселка придется запастись водой на время массового отключения воды. Как сообщает телеграм-канал «Омский форум», на следующей неделе, 23 августа, запланировано отключение воды с 0:00 до 23:59 часов. В это время на водопроводе будут менять задвижки диаметром 1000 мм и двух водопроводов диаметрами 400 и 300 мм.

По отключения попадают дома на улицах Романенко, 75-й Гвардейской бригады, 50 лет ВЛКСМ, Ермолаева, Олимпийской, Петра Осминина, Пономаренко, Пархоменко, Товстухо, Юбилейной, а также на проспекте Космический.

В «Омскводоканале» об отключении пока не объявили, но в управляющие компании уже направили факсограммы с предупреждением о скором отключении воды. Жителям домов, где отключат воду, советуют запастить ей.

Добавим, что на этой неделе в Кировском округе Омска из-за работ на насосной станции отключали водоснабжение практически во всем городе. Однако работы удалось провести быстрее запланированного, а благодаря резерву воду отключили лишь в некоторых домах. При этом кое-где воду отключили раньше объявленного срока. В соцсетях омичи вели перекличку, у кого вода есть и у кого ее отключили.

Обновлено: в «Омскводоканале» обнародовали расширенный список адресов, которые попадут под отключение. Отмечается, что 23 августа для жителей Чкаловского поселка установят автоцистерны с питьевой водой по адресам:

  • ул. 5-я Кордная, 73;
  • пр. Космический, 17Б;
  • пр. Космический, 28.
Список адресов, которые попадают под отключение
#Ольга Акамова#Омск#Город#Новости#Омская область#Вода#Отключение воды
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