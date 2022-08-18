Жителям Чкаловского поселка придется запастись водой на время массового отключения воды. Как сообщает телеграм-канал «Омский форум», на следующей неделе, 23 августа, запланировано отключение воды с 0:00 до 23:59 часов. В это время на водопроводе будут менять задвижки диаметром 1000 мм и двух водопроводов диаметрами 400 и 300 мм.
По отключения попадают дома на улицах Романенко, 75-й Гвардейской бригады, 50 лет ВЛКСМ, Ермолаева, Олимпийской, Петра Осминина, Пономаренко, Пархоменко, Товстухо, Юбилейной, а также на проспекте Космический.
В «Омскводоканале» об отключении пока не объявили, но в управляющие компании уже направили факсограммы с предупреждением о скором отключении воды. Жителям домов, где отключат воду, советуют запастить ей.
Добавим, что на этой неделе в Кировском округе Омска из-за работ на насосной станции отключали водоснабжение практически во всем городе. Однако работы удалось провести быстрее запланированного, а благодаря резерву воду отключили лишь в некоторых домах. При этом кое-где воду отключили раньше объявленного срока. В соцсетях омичи вели перекличку, у кого вода есть и у кого ее отключили.
Обновлено: в «Омскводоканале» обнародовали расширенный список адресов, которые попадут под отключение. Отмечается, что 23 августа для жителей Чкаловского поселка установят автоцистерны с питьевой водой по адресам: