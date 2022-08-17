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Ничего необычного. Синоптики дали прогноз на начало осени в Омской области

Ничего необычного. Синоптики дали прогноз на начало осени в Омской области

Сегодня, 14:08
Фото: 1MI
Прогноз погоды по данным открытых источников.

Лето в Омской области было не слишком жарким: всего пару недель за все три месяца в регионе стояла 30-градусная жара. В остальное время температура воздуха колебалась от +15 до +25 градусов. 

А вот осадков этим летом было достаточно. Несмотря на то, что дожди были достаточно редко, они шли мощно и долго. Чего стоят одни только ливни в конце июля, когда были побиты все рекорды по осадкам. 

Последние дни августа должны показать стабильно августовскую погоду с дождями, ветром и жарой. А уже в сентябре погода в Омской области изменится: дожди станут более частыми, жара уйдет, а сильные ветры станут частыми гостями. 

Судя по прогнозу портала Гисметео, первый месяц осени в регионе будет достаточно типичным. Температура будет колебаться в среднем от +12 до +19 градусов, часто будут идти дожди, а ясная погода будет редким гостем.

По данным Яндекс.Погоды, в сентябре в этом году будет всего 11 солнечных дней и 13 дней, когда будет высока вероятность осадков. Первый "минус" придет уже в октябре в 20-х числах. А уже в начале ноября регион засыплет снегом. 

Синоптики отмечают, что такой прогноз погоды - лишь один из более вероятных на осень 2022 года. Все будет зависеть от скорости и направления ветра, активности солнца и других факторов, которые могут отодвинуть или приблизить некоторые погодные явления. 

Фото: Яндекс.Погода
#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Омск#Погода#Осень#Погода на осень#Прогноз погоды на осень
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