Лето в Омской области было не слишком жарким: всего пару недель за все три месяца в регионе стояла 30-градусная жара. В остальное время температура воздуха колебалась от +15 до +25 градусов.
А вот осадков этим летом было достаточно. Несмотря на то, что дожди были достаточно редко, они шли мощно и долго. Чего стоят одни только ливни в конце июля, когда были побиты все рекорды по осадкам.
Последние дни августа должны показать стабильно августовскую погоду с дождями, ветром и жарой. А уже в сентябре погода в Омской области изменится: дожди станут более частыми, жара уйдет, а сильные ветры станут частыми гостями.
Судя по прогнозу портала Гисметео, первый месяц осени в регионе будет достаточно типичным. Температура будет колебаться в среднем от +12 до +19 градусов, часто будут идти дожди, а ясная погода будет редким гостем.
По данным Яндекс.Погоды, в сентябре в этом году будет всего 11 солнечных дней и 13 дней, когда будет высока вероятность осадков. Первый "минус" придет уже в октябре в 20-х числах. А уже в начале ноября регион засыплет снегом.
Синоптики отмечают, что такой прогноз погоды - лишь один из более вероятных на осень 2022 года. Все будет зависеть от скорости и направления ветра, активности солнца и других факторов, которые могут отодвинуть или приблизить некоторые погодные явления.