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Три ободряющие новости понедельника в Омске о пожарах, бизнесе и торговле

Три ободряющие новости понедельника в Омске о пожарах, бизнесе и торговле

Вчера, 20:00
Фото: 1MI
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Новость №1. Огненная. Вчера вечером у СибАДИ загорелся памятник ветеранам-автомобилистам - предположительно, замкнула гирлянда. Большого пожара не случилось, но кузов машины-памятника огонь подпортил. Оказалось, что это не совсем памятник, но восстановят его как положено

Новость №2. Медицинская. В списке соучредителей омских клиник "Евромед" произошли изменения. Оказалось, что буквально два месяца назад актив семьи Фридманов вывели из кипрского офшора, а на прошлой неделе крохотную долю выделили младшему представителю бизнес-династии. 

Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
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Новость №3. Торговая. В Советском округе Омска выставили на продажу целый торговый центр - всего за 95 млн рублей. Здание продают вместе с 21 арендатором, среди которых - кафе, пекарня, цветочный магазин и даже фитнес-центр. 

Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
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