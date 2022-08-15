Три ободряющие новости понедельника в Омске о пожарах, бизнесе и торговле

Новость №1. Огненная. Вчера вечером у СибАДИ загорелся памятник ветеранам-автомобилистам - предположительно, замкнула гирлянда. Большого пожара не случилось, но кузов машины-памятника огонь подпортил. Оказалось, что это не совсем памятник, но восстановят его как положено.