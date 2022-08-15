Три ободряющие новости понедельника в Омске о пожарах, бизнесе и торговле

Новость №1. Огненная. Вчера вечером у СибАДИ загорелся памятник ветеранам-автомобилистам - предположительно, замкнула гирлянда. Большого пожара не случилось, но кузов машины-памятника огонь подпортил. Оказалось, что это не совсем памятник, но восстановят его как положено.
Новость №2. Медицинская. В списке соучредителей омских клиник "Евромед" произошли изменения. Оказалось, что буквально два месяца назад актив семьи Фридманов вывели из кипрского офшора, а на прошлой неделе крохотную долю выделили младшему представителю бизнес-династии.
Новость №3. Торговая. В Советском округе Омска выставили на продажу целый торговый центр - всего за 95 млн рублей. Здание продают вместе с 21 арендатором, среди которых - кафе, пекарня, цветочный магазин и даже фитнес-центр.