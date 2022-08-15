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Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе

Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе

Вчера, 17:58
Фото: Скриншот Яндекс.Карты

В Советском округе Омска выставили на продажу крупный ТЦ

Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.

На одном из сайтов бесплатных объявлений появилось сообщение о продаже крупного торгового центра в Советском округе Омска. Собственник выставил его на продажу за 95 млн рублей.

Речь идет о торговом центре по проспекту Мира, 98к1. ТЦ находится в шаговой доступности от остановок «Магазин «Весна» и «ДОК» напротив Советского ЗАГСа.

В объявлении говорится, что торговый центр продается вместе с арендаторами, которых насчитывается 21. В здании ТЦ находятся кафе и пекарни, магазины одежды, цветочные магазины и даже тренажерный зал. Отмечается, что в аренду сдано 98% площадей.

«Общий объем поступлений (арендные платежи + компенсация коммунальных платежей) 1 100 000 рублей. Индексация до 10% в год», — сообщается в объявлении.

Причины продажи в объявлении не указываются, однако можно предположить, что торговый центр не выдержал конкуренции с соседними ТЦ. Напомним, в нескольких остановках от этого объекта находятся сразу три крупных торговых центра: «Кристалл», «Европа» и новый «Терминал», а напротив здания находится торговый комплекс «Алладин».

#Ольга Акамова#Омск#Общество#Новости#Омская область#Торговый центр#Продажа#Продажа ТЦ
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