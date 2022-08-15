Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе

Причины продажи в объявлении не указываются, однако можно предположить, что торговый центр не выдержал конкуренции с соседними ТЦ. Напомним, в нескольких остановках от этого объекта находятся сразу три крупных торговых центра: «Кристалл», «Европа» и новый «Терминал», а напротив здания находится торговый комплекс «Алладин».