Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»

В открытых источниках появилась информация об изменении числа совладельцев ООО «МЦСМ «Евромед». С 12 августа 2022 года долей в 4,44% владеет Марк Фридман, внук известного омского предпринимателя Геннадия Фридмана. Остальные же 95,56% уставного капитала принадлежит его отцу Илье Фридману.
Интересно, что за два месяца до этого все 100% уставного капитала переоформили с кипрского офшора Euromed International (CY) Limited на Илью Фридмана.
Сеть «Евромед» была, судя по всему, последним активом семьи Фридманов, который был оформлен на кипрский офшор. Так, в августе 2020 года ООО «Управление АЗС» перерегистрировали на калининградскую компанию, а в декабре доли в компании ООО «Топ Лайн» распределили между Марком, Ильей и Геннадием Фридманами.