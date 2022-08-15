Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»

Сеть «Евромед» была, судя по всему, последним активом семьи Фридманов, который был оформлен на кипрский офшор. Так, в августе 2020 года ООО «Управление АЗС» перерегистрировали на калининградскую компанию, а в декабре доли в компании ООО «Топ Лайн» распределили между Марком, Ильей и Геннадием Фридманами.