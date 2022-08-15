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Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»

Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»

Вчера, 17:32
Фото: Город55
Теперь у медцентра два совладельца.

В открытых источниках появилась информация об изменении числа совладельцев ООО «МЦСМ «Евромед». С 12 августа 2022 года долей в 4,44% владеет Марк Фридман,  внук известного омского предпринимателя Геннадия Фридмана. Остальные же 95,56% уставного капитала принадлежит его отцу Илье Фридману.

Интересно, что за два месяца до этого все 100% уставного капитала переоформили с кипрского офшора Euromed International (CY) Limited на Илью Фридмана.

Сеть «Евромед» была, судя по всему, последним активом семьи Фридманов, который был оформлен на кипрский офшор. Так, в августе 2020 года ООО «Управление АЗС» перерегистрировали на калининградскую компанию, а в декабре доли в компании ООО «Топ Лайн» распределили между Марком, Ильей и Геннадием Фридманами.

#Ольга Акамова#Омск#Общество#Новости#Омская область#Марк Фридман#Илья Фридман#Евромед#Больница#Поликлиника#Клиника
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