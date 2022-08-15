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Обновление «Захара». Едва не сгоревший макет машины у СибАДИ начали восстанавливать

Обновление «Захара». Едва не сгоревший макет машины у СибАДИ начали восстанавливать

Вчера, 18:30
Фото: пресс-служба СибАДИ

Специалисты из СибАДИ занялись восстановлением едва не сгоревшего памятника

Машину очистят от следов гари и перекрасят.

В пресс-службе СибАДИ рассказали подробности возгорания на памятнике войнам-автомобилистам на проспекте Мира. Как оказалось, памятником авто считается неофициально: машина на постаменте не охраняется и не значится в реестре памятников. За состоянием старенького ЗИС-5 следят работники вуза.

После пожара, который случился поздно вечером 14 августа, кузов машины почернел от копоти, некоторые доски выгорели. В ближайшее время машину обновят — освежат краску, очистят и зашкурят почерневшие доски и частично их заменят.

Отмечается, что ЗИС-5, ласково прозванный «Захаром», появился у главного корпуса СибАДИ 31 октября 1980 года. Планировалось установить памятник к 35-летию со дня Победы, но в срок уложиться не получилось, потому что машины в хорошем состоянии в Омской области не нашлось. В итоге ЗИС-5 пришлось перевозить с Алтайского края — машина двое суток своим ходом добиралась до Омска.

Известно, что ЗИС-5 во время Великой Отечественной войны были также популярны и полезны, как танки Т-34. ЗИС-5 использовали в тылу и на фронте для перевозки продовольствия и боеприпасов.

Также в СибАДИ рассказали, что в постаменте под машиной замурована капсула времени с именами первокурсников 1980 года и посланием в будущее к студентам 2030 года.

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Омск#Памятник#Машина
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