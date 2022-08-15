Обновление «Захара». Едва не сгоревший макет машины у СибАДИ начали восстанавливать

Отмечается, что ЗИС-5, ласково прозванный «Захаром», появился у главного корпуса СибАДИ 31 октября 1980 года. Планировалось установить памятник к 35-летию со дня Победы, но в срок уложиться не получилось, потому что машины в хорошем состоянии в Омской области не нашлось. В итоге ЗИС-5 пришлось перевозить с Алтайского края — машина двое суток своим ходом добиралась до Омска.