В Омске 16-летний подросток потрудится на благо общества из-за поддельных денег

В Советском районном суде города Омска вынесли приговор по уголовному делу 16-летнего подростка. На скамью подсудимых он попал по обвинению в хранении, перевозке и сбыте поддельных купюр.
«По данным следствия, в феврале 2022 года фигурант дела купил в интернете у неустановленного следствием лица три поддельных банковских билета Центробанка РФ номиналом 5000 рублей. Поддельные банкноты он получил от курьера транспортной компании, который даже не догадывался, что за товар он передает», – сообщили Городу55 в прокуратуре Омской области.
Сразу после получения фальшивок парень сбыл две из них, рассчитываясь за товары в магазинах и получая сдачу подлинными деньгами. Третью купюру обнаружили полицейские при обыске в больничной палате, где подросток находился на лечении.
По УК РФ за фальшивые деньги юный омич мог угодить в колонию на срок до 8 лет, однако суд учел его полное признание вины, раскаяние и неудовлетворительное здоровье как самого фигуранта, так и его родных. Помимо этого подросток активно сотрудничал со следствием и полностью погасил ущерб. Потому суд ограничился лишь 60 часами обязательных работ.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.