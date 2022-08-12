В Омске 16-летний подросток потрудится на благо общества из-за поддельных денег

По УК РФ за фальшивые деньги юный омич мог угодить в колонию на срок до 8 лет, однако суд учел его полное признание вины, раскаяние и неудовлетворительное здоровье как самого фигуранта, так и его родных. Помимо этого подросток активно сотрудничал со следствием и полностью погасил ущерб. Потому суд ограничился лишь 60 часами обязательных работ.