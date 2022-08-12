Становится страшно. За сутки в Омской области нашли почти 200 случаев коронавируса

Отметим, что глава минтруда Омской области Владимир Куприянов говорил о 180 случаях коронавируса в сутки. Несмотря на резкий и стремительный рост заболеваемости, оперштаб собираются провести только в конце августа. Пока никаких ограничений вводить власти не собираются.