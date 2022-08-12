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Становится страшно. За сутки в Омской области нашли почти 200 случаев коронавируса

Становится страшно. За сутки в Омской области нашли почти 200 случаев коронавируса

Вчера, 15:27
Фото: 1MI

Коронавирус обнаружили еще у 183 омичей

Данные федерального оперштаба по итогам суток.

Как сообщается на портале «Стопкоронавирус.рф», в Омской области за последние сутки обнаружили сразу 183 случая заражения коронавирусом. В общей сложности инфекцию нашли уже у 212 173 омичей.

При  этом за сутки госпитализировали только 41 человека, а выписали — 24. Смертельных случаев за сутки зафиксировано не было.

Отметим, что глава минтруда Омской области Владимир Куприянов говорил о 180 случаях коронавируса в сутки. Несмотря на резкий и стремительный рост заболеваемости, оперштаб собираются провести только в конце августа. Пока никаких ограничений вводить власти не собираются. 

#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омск#Омская область#Коронавирус COVID-19#Ковид#Заболеваемость
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