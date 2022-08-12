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Появилось видео с моментом обрушения дома в Омске

Появилось видео с моментом обрушения дома в Омске

Вчера, 17:30
Фото: yandex.ru/maps
Сегодня около 16:00 в доме на улице 20 Партсъезда, 53 обвалилась стена.

Момент ЧП попал на видео. На засипи видно, как кирпичная кладка «поползла», и в один момент произошло мощное обрушение по всей высоте пятиэтажного здания.

Напомним, хрущевка в городке Нефтяников частично обрушилась сегодня около 16:30. На месте работают спасатели, информации о пострадавших пока нет. На место выехали все экстренные службы, прокуратура, мэр Омска Сергей Шелест.

В прокуратуре сообщили, что проводится спасательная операция. Остался ли кто-то под завалами, в данный момент неизвестно.

Добавим также, это не первый обвал стен в этом доме. С апреля прошлого года происходило уже два обрушения, а в июле там случился прорыв труб.

#Екатерина Чаплинская#Обрушение дома в Омске#Омск#Видео
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