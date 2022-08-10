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В омском минобразования собираются изменить состав заместителей министра

В омском минобразования собираются изменить состав заместителей министра

Сегодня, 09:00
Фото: Город55
Решение должны принять на заседании правительства Омской области.

На заседании правительства Омской области сегодня, 10 августа, собираются пересмотреть состав руководителей министерства образования региона. Как сообщают «Коммерческие вести», в ведомстве предлагают назначить новых замминистра и первого замминистра.

Предполагается, что на должность первого замминистра образования Омской области утвердят Ларису Жукову, а рядовым заместителем министра станет Николай Сергеев. Он работал в ведомстве в качестве директора департамента правового развития, проектного управления, информационно-аналитической работы, государственной службы и кадров.

Вероятно, после утверждения Николай Сергеев займет место Ларисы Жуковой, которая до настоящего времени работала в качестве замминистра. Кресло первого замминистра ведомства до сих пор было свободно.

#Ольга Акамова#Омск#Общество#Новости#Омская область#Лариса Жукова#Николай Сергеев#Министр#Образование#Правительство#Должность
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