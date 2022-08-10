В омском минобразования собираются изменить состав заместителей министра

На заседании правительства Омской области сегодня, 10 августа, собираются пересмотреть состав руководителей министерства образования региона. Как сообщают «Коммерческие вести», в ведомстве предлагают назначить новых замминистра и первого замминистра.
Предполагается, что на должность первого замминистра образования Омской области утвердят Ларису Жукову, а рядовым заместителем министра станет Николай Сергеев. Он работал в ведомстве в качестве директора департамента правового развития, проектного управления, информационно-аналитической работы, государственной службы и кадров.
Вероятно, после утверждения Николай Сергеев займет место Ларисы Жуковой, которая до настоящего времени работала в качестве замминистра. Кресло первого замминистра ведомства до сих пор было свободно.