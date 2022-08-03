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В загрязнении омских рек фенолом обвинили ливень

В загрязнении омских рек фенолом обвинили ливень

Вчера, 18:22
Фото: Город55
Город55 выяснил, откуда в Иртыше и Таре взялось опасное вещество

29 июля областное минприроды разослало омским предприятиям, занимающимся рыбной ловлей, предупреждение о феноле, обнаруженном в реках Тара и Иртыш в соседних Тюменской и Новосибирской областях. Сообщалось о предельно допустимой концентрации этого высокоопасного вещества во всех пробах воды, взятых в районе села Абалак Тобольского района Тюменской области и Верх-Тарского месторождения в Новосибирской области.

Откуда фенол мог взяться в реках, окончательно не известно, но в Обь-Иртышском УГМС предположили, что причина может быть природной:

«Была отобрана проба воды в реке Тара пгт Муромцево, в черте поселка. По результатам анализа пробы высоких и экстремально высоких концентраций определяемых веществ не зарегистрировано, — говорится в ответе ведомства. — Превышение ПДК по фосфатам в 1,5 и фенолам в 6,5 раза возможно в результате поверхностного стока после прошедшего ливня, а также обусловлено природным фактором — как продукты жизнедеятельности растительного и животного мира водных объектов».

Тем не менее областное минприроды уже направило обращение в Росприроднадзор.

#Анна Микула#Омск#Дождь#Погода в Омске#Ливень#Выбросы#Общество#Мощный ливень в Омске#Омская область
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