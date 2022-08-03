В загрязнении омских рек фенолом обвинили ливень

29 июля областное минприроды разослало омским предприятиям, занимающимся рыбной ловлей, предупреждение о феноле, обнаруженном в реках Тара и Иртыш в соседних Тюменской и Новосибирской областях. Сообщалось о предельно допустимой концентрации этого высокоопасного вещества во всех пробах воды, взятых в районе села Абалак Тобольского района Тюменской области и Верх-Тарского месторождения в Новосибирской области.