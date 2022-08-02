Александр Бурков поздравил омских десантников с праздником

242-й Учебный центр дислоцируется в Омске почти 30 лет, обеспечивая профессиональную подготовку специалистов и младших командиров ВДВ и весь спектр обучения десантников на новых видах боевой техники. Сегодня Центр – это уникальное и единственное в мире военно-учебное заведение по подготовке младших командиров и специалистов ВДВ.