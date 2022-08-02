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Александр Бурков поздравил омских десантников с праздником

Александр Бурков поздравил омских десантников с праздником

Сегодня, 12:42
Фото: Омская губерния
Губернатор, представители регионального правительства и мэрии Омска отметили очередную дату создания российской «крылатой пехоты».

Во вторник, 2 августа, губернатор Омской области, представители правительства региона, администрации города и Омского городского Совета вместе с личным составом 242 учебного центра ВДВ, ветеранами, семьями и детьми омских десантников отметили очередную дату создания Воздушно-десантных войск. 

Александр Бурков, официальные лица, офицеры и ветераны возложили цветы и гирлянду к памятнику легендарному командующему Василию Маргелову. 

«ВДВ – особенный род войск в нашей российской армии. Изначально он был создан для выполнения самых сложных задач. Десантники всегда находятся на передовых рубежах. И сегодня проявляют отвагу и мужество в ходе специальной военной операции на Украине. Традиции ВДВ закалялись в тяжелых боях Великой Отечественной войны, в Афганистане, в борьбе с терроризмом на Северном Кавказе. Для любого, кто носил в своей жизни голубой берет, десант стал настоящей школой мужества и патриотизма. Десант закаляет характер, учит умению нести ответственность за принятые решения, ценить товарищество и проявлять взаимовыручку», — отметил Александр Бурков в своем поздравлении. 

Отметим, что на праздничных мероприятиях присутствовал и мэр Омска Сергей Шелест, за плечами которого два года срочной службы в ВДВ, поэтому он считает главным достоинством десантников верность принципу «Никто, кроме нас!» и девизу «Своих не бросаем!».

242-й Учебный центр дислоцируется в Омске почти 30 лет, обеспечивая профессиональную подготовку специалистов и младших командиров ВДВ и весь спектр обучения десантников на новых видах боевой техники. Сегодня Центр – это уникальное и единственное в мире военно-учебное заведение по подготовке младших командиров и специалистов ВДВ.

«Сегодня вся страна с самого раннего утра видит флаги - символ воздушно-десантных войск. Каждый мальчишка с детства мечтал и мечтает хоть раз подняться в небо и опуститься на землю. Это элита армии, где воспитывают боевое братство, которое как нигде сильно именно в десантных войсках, и я не понаслышке знаю об этой дружбе», — сказал председатель Омского городского совета Владимир Корбут.

Подарком десантникам и жителям поселка Светлый в День ВДВ стало появление в небе над 242-м Учебным центром знаменитой пилотажной группы «Стрижи». Пилоты многоцелевых истребителей МиГ-29 в цветах триколора показали свое мастерство, высокую маневренность и красоту полета, пролетев составом из шести самолетов во время торжеств.

Фото: Омская губерния
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