СК: депутат омского Заксобрания Кипервар перестал сотрудничать со следствием

Напомним, уголовное дело в отношении Кипервара, который является директором ООО «Западно-Сибирский металлургический комбинат», возбудили осенью прошлого года. Его заподозрили в уходе от налогов на сумму в 46.7 млн рублей. По данным следствия, предприятие по бумагам закупало сырье для производства металлоизделий, однако в реальности эти фирмы были «пустышками», а лом закупался на свалках и в пунктах сбора чермета, которые не являются налогоплательщиками. В начале января Городу55 стало известно, что Кипервар начал сотрудничать со следствием и начал погашать ущерб.