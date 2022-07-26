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СК: депутат омского Заксобрания Кипервар перестал сотрудничать со следствием

СК: депутат омского Заксобрания Кипервар перестал сотрудничать со следствием

Вчера, 17:51
Фото: omsk.er.ru
Подозреваемый в уклонении от уплаты налогов на 45.7 млн рублей депутат перестал вносить платежи. В СК отмечают, что это чревато «реальным» сроком.

Депутат омского Законодательного собрания Андрей Кипервар намеревался пойти на контакт со следствием и внес небольшую часть долга — 300 тысяч рублей из почти 46-миллионной задолженности по налогам. Однако после этого перестал вносить платежи, сообщил «Коммерческим вестям» заместитель руководителя 3-го отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Омской области Александр Сертаков.

«Как видите, <обыски> впечатляют не всех, Горностаеву, в частности, или, допустим, депутата Заксобрания Омской области Андрея Кипервара», — сказал Сертаков.

Следователь отметил, что такая позиция может быть чревата ужесточением наказания.

«Не представляю, чем человек руководствуется, но он занял в итоге позицию принципиального отказа от уплаты налогов. Мы все видели примеры, допустим, бывшего генерального директора ООО «Ликеро-водочный завод «Оша» Андрея Аверченко, которому назначили довольно длительный срок реального лишения свободы. На наших глазах меняется судебная практика: при отрицании вины идет серьезное ужесточение наказания. Все чаще люди наказываются именно реальным лишением свободы, поскольку у многих подозреваемых достаточно имущества, покрывающего долг», — заявил следователь.

Напомним, уголовное дело в отношении Кипервара, который является директором ООО «Западно-Сибирский металлургический комбинат», возбудили осенью прошлого года. Его заподозрили в уходе от налогов на сумму в 46.7 млн рублей. По данным следствия, предприятие по бумагам закупало сырье для производства металлоизделий, однако в реальности эти фирмы были «пустышками», а лом закупался на свалках и в пунктах сбора чермета, которые не являются налогоплательщиками. В начале января Городу55 стало известно, что Кипервар начал сотрудничать со следствием и начал погашать ущерб.

 

#Екатерина Чаплинская#Политика#Новости#Омск#Андрей Кипервар#Уголовное дело#Налоги#Следком
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