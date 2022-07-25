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Мешали машины. Омичка добилась выплат на ребенка-инвалида

Мешали машины. Омичка добилась выплат на ребенка-инвалида

Сегодня, 13:25
Фото: 1MI

Мать ребенка-инвалида из Омской области добилась выплат

Оформлению выплаты помешали «лишние» машины, которые были зарегистрированы на членов семьи.

В пресс-службе областной прокуратуры рассказали, что жительница Тарского района Омской области смогла добиться выплаты, положенной на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. Женщине дважды отказывали в выплате, так как посчитали семью слишком «богатой».

Омичка воспитывала ребенка-инвалида и подала заявление на положенную по закону выплату. Однако в территориальном органе Пенсионного фонда женщине отказали: в собственности семьи было сразу две машины, и потому выплата семье якобы не положена.

Однако в ПФР не учли, что женщина воспитывает ребенка-инвалида. В этом случае наличие «лишних» машин не является причиной для отказа в начислении выплат. Прокуратура поддержала женщину, и только тогда орган соцзащиты согласился начислить омичке положенную выплату.

В итоге омичке выплатили 23 тыс рублей, суммировав положенные ей выплаты с момента первого обращения в ПФР. 

#Ольга Акамова#Омск#Город#Новости#Омская область#Выплаты#Дети#Инвалид#Прокуратура
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