Мешали машины. Омичка добилась выплат на ребенка-инвалида

Однако в ПФР не учли, что женщина воспитывает ребенка-инвалида. В этом случае наличие «лишних» машин не является причиной для отказа в начислении выплат. Прокуратура поддержала женщину, и только тогда орган соцзащиты согласился начислить омичке положенную выплату.