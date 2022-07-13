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Омский депутат Горностаева предстанет перед судом по «пивному» делу

Омский депутат Горностаева предстанет перед судом по «пивному» делу

Вчера, 15:27
Фото: 1MI
Депутат Омского горсовета Лариса Горностаева уклонилась от уплаты 487 миллионов рублей в качестве НДС, считает следствие.

В пресс-службе СУ СКР по Омской области объявили об окончании расследования уголовного дела по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере», которое завели в отношении депутата Омского горсовета и владелицы пивзавода ООО «Сибирский стандарт» Ларисы Горностаевой.

Следствие считает, что в 2014–2016 годах Горностаева, будучи директором завода, незаконно требовала от сотрудников не отражать в бухгалтерской документации и налоговой отчетности весь объем произведенной подакцизной продукции, а реализовывать ее через подконтрольные фирмы.

По такой схеме Горностаева «сэкономила» на налоге на добавленную стоимость 487 млн рублей, считает следствие. Во время следствия на заводе и у Горностаевой прошли обыски. Имущество завода арестовали.

В Следственном комитете сообщили, что Горностаева не признала свою вину. Тем не менее, ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело готовится к передаче в суд.

Добавим, летом 2021 года налоговая служба начала банкротить пивзавод Горностаевой. УФНС обратилось с соответствующим иском в суд, сумма требований составила 1.2 млн рублей.

#Общество#Новости#Омская область#Омск#Дело#Пивзавод#Горностаева#Лариса горностаева#Ольга Акамова
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