Для детей и взрослых. В омском парке открылась карусель с «зоопарком»

В пресс-службе мэрии Омска рассказали об открытии нового аттракциона в парке 30-летия ВЛКСМ. Новая «Праздничная карусель» насчитана на 29 пассажиров, но на одном сиденье могут кататься дети до 6 лет с родителями. Отмечается, что карусель стала самой большой в Омске.
Фигуры на карусели — «Жеребята», «Лошадь большая», «Лошадь средняя», «Колесница», «Паланкин», «Слон». Карусель украшена 1 700 светодиодами, которые мигают в зависимости от программы.
Билет на карусель для взрослых обойдется в 200 рублей, для детей — 160 рублей.
В мэрии добавили, что это третий в этом году аттракцион, который появился в парке 30-летия ВЛКСМ. Ранее были установлены карусели «Миниджет» и «Чайный сервис».