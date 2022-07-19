Для детей и взрослых. В омском парке открылась карусель с «зоопарком»

В пресс-службе мэрии Омска рассказали об открытии нового аттракциона в парке 30-летия ВЛКСМ. Новая «Праздничная карусель» насчитана на 29 пассажиров, но на одном сиденье могут кататься дети до 6 лет с родителями. Отмечается, что карусель стала самой большой в Омске.