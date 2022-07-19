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Для детей и взрослых. В омском парке открылась карусель с «зоопарком»

Для детей и взрослых. В омском парке открылась карусель с «зоопарком»

Сегодня, 13:58
Фото: пресс-служба мэрии Омска

В омском парке открылась самая большая карусель.

Установка новой карусели обошлась в 12 млн рублей, кататься на ней смогут как дети, как и взрослые.

В пресс-службе мэрии Омска рассказали об открытии нового аттракциона в парке 30-летия ВЛКСМ. Новая  «Праздничная карусель» насчитана на 29 пассажиров, но на одном сиденье могут кататься дети до 6 лет с родителями. Отмечается, что карусель стала самой большой в Омске.

Фигуры на карусели — «Жеребята», «Лошадь большая», «Лошадь средняя», «Колесница», «Паланкин», «Слон». Карусель украшена 1 700 светодиодами, которые мигают в зависимости от программы.

Билет на карусель для взрослых обойдется в 200 рублей, для детей — 160 рублей.

В мэрии добавили, что это третий в этом году аттракцион, который появился в парке 30-летия ВЛКСМ. Ранее были установлены карусели «Миниджет» и «Чайный сервис».

#Ольга Акамова#Новости#Омск#Карусель#Дети#Зоопарк#Аттракцион
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