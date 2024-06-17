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Карусель

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Неделю без НТВ, ТНТ и СТС. Омичей оставят без ряда любимых телеканалов
17 июня, 02:33
Компания из Москвы установит новый экстремальный аттракцион в омском парке за 23 млн
19 марта, 07:34
Динамично-экстремальный аттракцион. Для омского парка планируют купить новую карусель
20 февраля, 10:02
2023
Карусели или ярмарки. Омичей спросили, что они хотят увидеть в парке в 2024 году
Проголосовать можно в группе городских парков ВКонтакте.
27 октября 2023, 05:17
В Омске в выходной день из-за непогоды отключили аттракционы в парках
Карусели не будут работать в парке имени 30-летия ВЛКСМ и Советском парке.
14 октября 2023, 05:11
Пока без каруселей. В парках Омска из-за ветра и дождя не будут работать аттракционы
Но прогуляться в них, тем не менее, можно.
28 июня 2023, 05:25
«Ударилась лицом об ручку». В Омске девочка получила травму, катаясь на карусели
19 июня 2023, 06:36
Омичи застряли на аттракционах. В парке «Вокруг Света» отключили электричество
К каруселям пришлось подключить генератор. Посетителям вернули деньги за непроизведенные прокаты на аттракционах.
12 июня 2023, 10:53
Омичей пригласили в парки покататься на аттракционах в ближайшие выходные
Правда, все зависит от погоды.
23 марта 2023, 07:27
2022
Для детей и взрослых. В омском парке открылась карусель с «зоопарком»
Установка новой карусели обошлась в 12 млн рублей, кататься на ней смогут как дети, как и взрослые.
19 июля 2022, 07:58

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