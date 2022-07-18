Авария за аварией. В Омской области в ДТП пострадали сразу несколько детей

Накануне, 17 июля, авария случилась в Новоомском районе. 28-летняя женщина за рулем Toyota Raum не справилась с управлением на трассе Омск-Муромцево-Седельниково, и в районе 124 километра съехала в кювет. Серьезных травм водитель и пассажир не получили, но 8-летнему ребенку понадобился осмотр медиков.