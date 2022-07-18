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Авария за аварией. В Омской области в ДТП пострадали сразу несколько детей

Авария за аварией. В Омской области в ДТП пострадали сразу несколько детей

Сегодня, 12:11
Фото: 55.мвд.рф

В Омской области в авариях массово страдают дети

Аварии случились сразу в нескольких районах Омской области.

В пресс-службе УМВД России по Омской области рассказали о нескольких ДТП, в которых пострадали дети. Все аварии случились на минувших выходных, всем детям понадобилась помощь медиков.

Накануне, 17 июля, авария случилась в Новоомском районе. 28-летняя женщина за рулем Toyota Raum не справилась с управлением на трассе Омск-Муромцево-Седельниково, и в районе 124 километра съехала в кювет. Серьезных травм водитель и пассажир не получили, но 8-летнему ребенку понадобился осмотр медиков.

Еще одна авария случилась в воскресенье в Кировском округе Омска. 68-летняя женщина за рулем Honda Fit ехала по дороге вдоль СНТ «Содружество-2», где сбила велосипедиста. 10-летняя девочка госпитализирована, сообщили в полиции.

Последняя авария случилась в ночь на понедельник, 18 июля. В районе села Завьялово Знаменского района около 1:30 часов 17-летний подросток на мопеде не справился с управлением и опрокинулся на бок. Подростка пришлось госпитализировать.

Фото: 55.мвд.рф
#Ольга Акамова#Город#Происшествия#Новости#Омская область#Омск#Велосипед#Авария#ДТП#ГИБДД
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