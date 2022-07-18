Авария за аварией. В Омской области в ДТП пострадали сразу несколько детей

В пресс-службе УМВД России по Омской области рассказали о нескольких ДТП, в которых пострадали дети. Все аварии случились на минувших выходных, всем детям понадобилась помощь медиков.
Накануне, 17 июля, авария случилась в Новоомском районе. 28-летняя женщина за рулем Toyota Raum не справилась с управлением на трассе Омск-Муромцево-Седельниково, и в районе 124 километра съехала в кювет. Серьезных травм водитель и пассажир не получили, но 8-летнему ребенку понадобился осмотр медиков.
Еще одна авария случилась в воскресенье в Кировском округе Омска. 68-летняя женщина за рулем Honda Fit ехала по дороге вдоль СНТ «Содружество-2», где сбила велосипедиста. 10-летняя девочка госпитализирована, сообщили в полиции.
Последняя авария случилась в ночь на понедельник, 18 июля. В районе села Завьялово Знаменского района около 1:30 часов 17-летний подросток на мопеде не справился с управлением и опрокинулся на бок. Подростка пришлось госпитализировать.