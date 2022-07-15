Время перемен. В Омской области хотят пересмотреть границы

В пресс-службе областного правительства сообщили, что депутаты Заксобрания Омской области в двух чтениях приняли дополнения к областному закону «О регулировании земельных отношений в Омской области».
Теперь устанавливать границы муниципальных районов и организовывать землеустроительные работы по описанию местоположения границ Омской области будет министерство имущественных отношений Омской области.
Сейчас границы районов определяются областным законом «О границах и статусе муниципальных образований Омской области» в соответствии с их текстовым описанием. Теперь же территорию будут разграничивать на основе координат.
Обновление границ должно защитить владельцев земель и недвижимости, уточнили в правительстве.