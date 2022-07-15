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Время перемен. В Омской области хотят пересмотреть границы

Время перемен. В Омской области хотят пересмотреть границы

Вчера, 17:19
Фото: omskportal.ru

В Омской области обновят границы муниципальных районов

Омские депутаты в двух чтениях приняли дополнения к областному закону об установлении муниципальных границ.

В пресс-службе областного правительства сообщили, что депутаты Заксобрания Омской области в двух чтениях приняли дополнения к областному закону «О регулировании земельных отношений в Омской области».

Теперь устанавливать границы муниципальных районов и организовывать землеустроительные работы по описанию местоположения границ Омской области будет министерство имущественных отношений Омской области.

Сейчас границы районов определяются областным законом «О границах и статусе муниципальных образований Омской области» в соответствии с их текстовым описанием. Теперь же территорию будут разграничивать на основе координат.

Обновление границ должно защитить владельцев земель и недвижимости, уточнили в правительстве.

#Ольга Акамова#Омск#Город#Общество#Новости#Границы
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