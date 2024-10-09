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«Морально меня уничтожили»: как понять, что живешь с абьюзером
9 октября, 05:25
Намерены расширить: омское минприроды вернет участок комплексу «Старозагородный»
13 апреля, 12:48
2023
Хотели в Европу. В Омской области поймали иностранцев, незаконно пересекших границу
Уголовное дело в отношении четырех мужчин рассмотрел Исилькульский городской суд.
8 ноября 2023, 11:23
2022
Время перемен. В Омской области хотят пересмотреть границы
Омские депутаты в двух чтениях приняли дополнения к областному закону об установлении муниципальных границ.
15 июля 2022, 11:19

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