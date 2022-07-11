Спасли ребенка и вывели жильцов. В Омске из-за пожара в квартире эвакуировали дом

В пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области рассказали о пожарах на минувших выходных. Один из крупных пожаров случился в субботу, 9 июля, в многоэтажке на Космическом проспекте. Огонь охватил двухкомнатную квартиру на девятом этаже, из-за чего омичи не могли самостоятельно выйти из квартир.
Из соседних квартир спасатели вывели семь человек, в том числе одного ребенка. Еще 10 жильцов успели выйти на улицу самостоятельно. Всего на пожаре попеременно работало четыре звена газодымозащитной службы.
Всего же пожар на Космическом проспекте тушили при помощи пяти пожарных машин и силами 19 спасателей.
В тот же день пожар случился в многоэтажке на улице 12 Декабря. Пожарные вывели по лестничным маршам 26 человек, в том числе 10 детей, еще 7 человек вышли самостоятельно. Это возгорание также тушили 5 пожарных машин и 19 спасателей.
На следующий день огонь охватил квартиру в Кировском округе города. Спасатели вывели из дома 8 человек. Предварительно известно, что в квартире замкнула электропроводка. А в ночь не понедельник, 11 июля, пожар случился в поселке Ключи. Здесь под входной лестницей многоэтажки горели вещи. Их дома пришлось выводить 5 человек, в том числе одного ребенка.
Омичам напомнили, что в случае пожара следует звонить по номеру 101.