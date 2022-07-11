Спасли ребенка и вывели жильцов. В Омске из-за пожара в квартире эвакуировали дом

На следующий день огонь охватил квартиру в Кировском округе города. Спасатели вывели из дома 8 человек. Предварительно известно, что в квартире замкнула электропроводка. А в ночь не понедельник, 11 июля, пожар случился в поселке Ключи. Здесь под входной лестницей многоэтажки горели вещи. Их дома пришлось выводить 5 человек, в том числе одного ребенка.