Хотел сделать фото. В Омской области 9-летний мальчик упал с камней в воду и утонул

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области, трагедия произошла накануне, 10 июля, в Калачинском районе на реке Омь. Известно, что 9-летний мальчик вместе с братьями 6 и 8 лет пришел на реку, чтобы сделать фото на разрушенной плотине.