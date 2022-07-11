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Хотел сделать фото. В Омской области 9-летний мальчик упал с камней в воду и утонул

Хотел сделать фото. В Омской области 9-летний мальчик упал с камней в воду и утонул

Сегодня, 12:00
Фото: omsk.sledcom.ru

В Омской области захлебнулся 9-летний ребенок

Ребенок пришел на реку с младшими братьями, чтобы сделать фото, но поскользнулся и упал в воду.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области, трагедия произошла накануне, 10 июля, в Калачинском районе на реке Омь. Известно, что 9-летний мальчик вместе с братьями 6 и 8 лет пришел на реку, чтобы сделать фото на разрушенной плотине.

На одном из камней ребенок поскользнулся и упал в воду. Мальчик не умел плавать и захлебнулся, его тело ищут водолазы.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по  ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Идут беседы с очевидцами, выясняются все обстоятельства трагедии.

#Ольга Акамова#Происшествия#Новости#Омская область#Омск#Ребенок#Авария#Утонул#Река#Несчастный случай
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