В пригороде Омска в садоводческом товариществе внезапно умер мужчина

В Омском районе следователи выясняют все обстоятельства смерти 59-летнего мужчины, тело которого нашли на одно из алей в садоводческом товариществе «Север», что находится рядом с селом Дружино.
«В среду, 6 июля, около 18:02 случайные прохожие наткнулись на лежащего на земле мужчину. Подошли ближе и поняли, что он мертв», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
Тело осмотрел прибывший на место судмедэксперт и не обнаружил никаких следов насилия. Известно, что погибший трудился слесарем и проживал в этом же садоводческом товариществе.