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В пригороде Омска в садоводческом товариществе внезапно умер мужчина

В пригороде Омска в садоводческом товариществе внезапно умер мужчина

Вчера, 16:17
Фото: 1MI
Никаких следов насилия на теле криминалисты не обнаружили.

В Омском районе следователи выясняют все обстоятельства смерти 59-летнего мужчины, тело которого нашли на одно из алей в садоводческом товариществе «Север», что находится рядом с селом Дружино.

«В среду, 6 июля, около 18:02 случайные прохожие наткнулись на лежащего на земле мужчину. Подошли ближе и поняли, что он мертв», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.

Тело осмотрел прибывший на место судмедэксперт и не обнаружил никаких следов насилия. Известно, что погибший трудился слесарем и проживал в этом же садоводческом товариществе.

#Василий Попов#Происшествия#Город#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Следственный комитет#Смерть
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